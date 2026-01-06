Lazio - Fiorentina, occhio ai cartellini: in due a rischio per Verona

Domani sera con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di Lazio-Fiorentina, gara valida per la diciannovesima ed ultima giornata del girone d’andata di Serie A. I precedenti totali tra le due squadre tra tutte le competizioni sono 167: 68 vittorie per la Lazio, 55 per la Fiorentina e 44 pareggi a completare il quadro. In totale i gol messi a segno dai biancocelesti sono 236 contro le 210 reti dei viola.

Cataldi - Fraioli

Due giocatori a rischio diffida

Una sfida importantissima per la squadra di Sarri reduce dall’amaro ko contro il Napoli che ha portato anche alle espulsioni di Noslin e Marusic che quindi non ci saranno contro la viola. Per questo contro la squadra di Vanoli sarà cruciale per i biancocelesti stare attentissima ai cartellini visto che Cataldi e Zaccagni sono diffidati e quindi, con un giallo, salterebbero il prossimo match contro il Verona.

La Lazio viene da tre sconfitte consecutive contro la Fiorentina, due al Franchi e una, l’ultima, appunto all’Olimpico. L’ultimo pareggio risale al 29 gennaio 2023 e vide andare in gol Casale e Nico Gonzalez. L’ultima vittoria dei viola contro la Lazio risale al 26 gennaio 2025, un 1-2 che vide come marcatori Adli e Beltran per gli ospiti e Marusic per i padroni di casa (nessuno dei tre sarà della partita mercoledì). L’ultimo successo della Lazio all’Olimpico contro i viola (ed anche nelle ultime cinque) è l’1-0 del 30 ottobre 2023, rigore di Immobile causato da un tocco col braccio di Nikola Milenkovic. Il capocannoniere di questa sfida è Silvio Piola che nei vari confronti tra le due squadre mise a segno 11 reti.