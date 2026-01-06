Lazio - Fiorentina, occhio ai cartellini: in due a rischio per Verona
Particolare attenzione sulla situazione diffidati, con i ragazzi di mister Sarri che tornano subito in campo domani all’Olimpico nella gara contro la Fiorentina in programma alle ore 20.45
Domani sera con fischio d’inizio previsto per le ore 20.45, lo Stadio Olimpico sarà teatro di Lazio-Fiorentina, gara valida per la diciannovesima ed ultima giornata del girone d’andata di Serie A. I precedenti totali tra le due squadre tra tutte le competizioni sono 167: 68 vittorie per la Lazio, 55 per la Fiorentina e 44 pareggi a completare il quadro. In totale i gol messi a segno dai biancocelesti sono 236 contro le 210 reti dei viola.
Due giocatori a rischio diffida
Una sfida importantissima per la squadra di Sarri reduce dall’amaro ko contro il Napoli che ha portato anche alle espulsioni di Noslin e Marusic che quindi non ci saranno contro la viola. Per questo contro la squadra di Vanoli sarà cruciale per i biancocelesti stare attentissima ai cartellini visto che Cataldi e Zaccagni sono diffidati e quindi, con un giallo, salterebbero il prossimo match contro il Verona.
L'ultimo successo all'olimpico contro la Fiorentina
La Lazio viene da tre sconfitte consecutive contro la Fiorentina, due al Franchi e una, l’ultima, appunto all’Olimpico. L’ultimo pareggio risale al 29 gennaio 2023 e vide andare in gol Casale e Nico Gonzalez. L’ultima vittoria dei viola contro la Lazio risale al 26 gennaio 2025, un 1-2 che vide come marcatori Adli e Beltran per gli ospiti e Marusic per i padroni di casa (nessuno dei tre sarà della partita mercoledì). L’ultimo successo della Lazio all’Olimpico contro i viola (ed anche nelle ultime cinque) è l’1-0 del 30 ottobre 2023, rigore di Immobile causato da un tocco col braccio di Nikola Milenkovic. Il capocannoniere di questa sfida è Silvio Piola che nei vari confronti tra le due squadre mise a segno 11 reti.