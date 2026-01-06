Petrucci (Sky): "Sarri davanti ha chiesto sempre e solo Raspadori. Guendouzi…"

Periodo delicato in casa Lazio tra questioni di calciomercato che vanno risolte, sia in uscita ma soprattutto in entrata, e la partita contro la Fiorentina in cui Sarri non potrà schierare alcun attaccante di ruolo.

Per fare chiarezza sulle ultime notizie di casa Lazio è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale: Matteo Petrucci, giornalista di Sky Sport.

Le parole di Matteo Petrucci a Radio Laziale

Sarri davanti ha chiesto sempre e solo Raspadori. La Lazio ci sta provando ma è in ritardo rispetto ad altre squadre, Sarri vuole un giocatore importante e la Lazio vuole chiudere per Maldini. Pinamonti, Lucca e altre punte di questo tipo non sono profili preferiti da Sarri, se A e B non arrivassero Sarri preferirebbe prendere un centrocampista migliore invece di C.

Su Guendouzi

Non sono convinto che in caso di uscita di Guendouzi arriveranno due centrocampisti potrebbe arrivarne anche solo uno, davanti qualcuno arriverà sicuro. La Lazio è in trattativa con il Fenerbahce ma non è ancora chiusa, al momento la sua convocazione non è in dubbio, vedremo nelle prossime ore se ci saranno passi avanti nella trattativa.

Sull'attacco contro la Fiorentina

Dovrebbe partire Pedro dal primo minuto domani da punta, che qualche volta con Sarri l'ha fatta, ma Cancellieri nel primo anno era la riserva di Immobile, il ballottaggio è apertissimo.

Nuno Tavares

Nuno Tavares è ai margini della rosa, non penso giocherà domani e come terzini dal primo minuto dovremmo vedere Lazzari e Pellegrini.

Sulla partita contro la Fiorentina