Pedullà svela: “Calciomercato Lazio, sfida a tre per un giocatore dell’Union Berlino”

Nel pomeriggio Gianluigi Longari, giornalista ed esperto di calciomercato per Sportitalia, ha fatto rimbalzare la notizia di un forte interesse del Bologna per Robin Gosens, laterale ex Atalanta e che ora è in forza all’Union Berlino. Sul classe 94’ però, ci sarebbe anche la Lazio, che osserva vigile la situazione dopo il cambio di modulo attuato da mister Tudor. Il Torino è un’altra squadra che ha chiesto informazioni.

Lazio su Gosens: la situazione

La notizia ha trovato conferma nelle parole del collega Alfredo Pedullà, che ha rilanciato l’indiscrezione. Per quanto riguarda Gosens, il Bologna in caso di qualificazione in Champions avrebbe una corsia preferenziale negli interessi del giocatore, motivato a dimostrare il suo valore nella massima competizione europea. Realisticamente la Lazio sembra molto lontana dal potersela giocare. La rivoluzione nella rosa biancoceleste sarà fatta e sicuramente si tratteranno molti giocatori, anche per via del nuovo sistema tattico imposto da Tudor, ma molto dipenderà dal rendimento della squadra di Motta in queste ultime partite. Occhio quindi agli scenari europei che potrebbero variare, spingendo il treno proveniente dalla Germania verso Roma, sponda biancoceleste.

I tweet pubblicati su X da Gianluigi Longari e Alfredo Pedullà: