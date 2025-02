Inter-Lazio, formazioni ufficiali: le scelte di Baroni

Pochi minuti separano l'inizio della gara tra Inter e Lazio, in palio c'è la semifinale di coppa Italia, l'andata di questa sera sarà nella cornice dello stadio San Siro di Milano il ritorno invece all'Olimpico di Roma. La Lazio deve rialzarsi nello scontro diretto contro i nerazzurri, dopo il devastante 0-6 subito in campionato in casa proprio degli uomini di Baroni. Dall'altra parte la squadra di Simone Inzaghi che ha sempre dimostrato di tenere particolarmente alla coppa nazionale. Ecco le formazioni ufficiali.

Tchaouna dal primo minuto

Dopo le prestazioni negative di Noslin la scelta di mister Baroni ricade su Tchaouna. Ruolo inedito per il giovane francese che sarà impiegato per la sua prima volta in carriera come prima punta centrale. L'allenatore toscano spera in lui e in una rinascita nel nuovo ruolo dopo una stagione di alti e bassi.

Le formazione ufficiali

INTER (3-5-2): 13 Martinez; 28 Pavard, 6 De Vrij, 31 Bisseck; 36 Darmian, 16 Frattesi, 21 Asllani, 7 Zielinski, 32 Dimarco; 99 Taremi, 8 Arnautovic. A disposizione: 40 Calligaris, 60 Taho, 2 Dumfries, 10 Lautaro, 11 Correa, 15 Acerbi, 20 Calhanoglu, 22 Mkhitaryan, 23 Barella, 49 De Pieri, 51 Alexiou, 52 Berenbruch, 53 Topalovic, 58 Cocchi, 95 Bastoni. Allenatore: Simone Inzaghi.

LAZIO (4-2-3-1): 35 Mandas; 29 Lazzari, 2 Gigot, 13 Romagnoli, 3 Pellegrini; 8 Guendouzi, 6 Rovella; 18 Isaksen, 19 Dia, 10 Zaccagni; 20 Tchaouna. A disposizione: 55 Furlanetto, 94 Provedel, 9 Pedro, 14 Noslin, 21 Belahyane, 25 Provstgaard, 27 Ibrahimovic, 30 Nuno Tavares, 34 Gila, 77 Marusic.