TMW | Lazio, chi potrà rilanciarsi con Tudor? Da Casale all’incognita Kamada

In tanti hanno il destino segnato, per età, contratti e altre situazioni, anche indipendentemente dall’arrivo di Tudor: Pedro, per esempio, ma anche Marusic, Hysaj e forse anche Immobile. Altri, che magari con Sarri stavano vivendo un momento di flessione, possono solo beneficiarne dell’arrivo del nuovo allenatore. Casale è il primo nome in questa lista, poi Lazzari e Pellegrini, ma anche Castellanos e Kamada se Luis Alberto non dovesse riuscire ad adattarsi al pressing a tutto campo che gli chiede Tudor.

Partendo dalla difesa, Casale può ritrovare la fiducia e l’entusiasmo dello scorso anno. Quando era titolare inamovibile con Sarri ed è arrivato anche in Nazionale. In autunno poi ha perso il posto e ha giocato con il contagocce. Tudor però lo conosce bene, lo ha avuto al Verona e anche in ottica di un passaggio alla difesa a tre, sicuramente Casale può avere più spazio. Il 3-4–2-1 o 3-4-1-2 è ossigeno puro anche per Lazzari, preso anni fa da Inzaghi proprio per il 3-5-2: con Sarri è diventato terzino, ma le sue qualità da quinto a tutta fascia (senza la preoccupazione di difendere solo) possono diventare una grande risorsa per Tudor. Stesso discorso per Pellegrini, molto meno offensivo di Lazzari, ma con gamba e piede per fare l’esterno a tutta fascia. E se Tudor azzererà le gerarchie, possono sperare anche Kamada e Castellanos, che si gioca sempre il posto con Immobile. Il giapponese finalmente può avere un allenatore che gioca con il trequartista e non è un caso che ieri, dopo il primo allenamento di Tudor, i due si sono intrattenuti in un colloquio.

Lo riporta Tuttomercatoweb.com.