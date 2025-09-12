Il Manchester United vuole organizzare amichevoli infrasettimanali: in lista anche la Lazio

Non è partita al massimo la stagione del Manchester United con l'eliminazione anticipata per mano del Grimsby Town in FACup e la mancata qualificazione alle coppe europee 2025/26 dopo aver perso in finale contro il Tottenham nella scorsa edizione di Europa League. La squadra di Amorim avrà così un solo impegno a settimana e sta pensando ad una nuova iniziativa per tenere alto il livello della sua stagione con impegni anche infrasettimanali.

Il Manchester United vuole organizzare amichevole infrasettimanali

Ruben Amorim - Depositphotos

Secondo quanto riportato dal The Sun, la dirigenza del Manchester United starebbe valutando l'ipotesi di organizzare partite amichevoli infrasettimanali con squadre europee che non si sono qualificate alle competizioni UEFA 2025/26. Tra le principali indiziati a sfidare i Red Devils ci sono squadre del calibro di Milan, Lipsia, Siviglia e anche la Lazio.

I ricavi dei match

L'iniziativa dello United favorirebbe anche le casse del club di Manchester che non naviga in buonissime acque e con questa “tournée” europea potrebbe incassare svariati milioni che gli permetterebbero di colmare il vuoto finanziario.