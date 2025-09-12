Colosseo, scoperta incredibile: bambino spagnolo con maglia della Lazio trova una moneta romana | FOTO

Il ritrovamento al Parco archeologico del Colosseo

Un’antica moneta romana, rimasta sepolta per quasi duemila anni, è riaffiorata vicino al Colosseo. La scoperta, come riportato da RomaToday.it, non deriva da scavi archeologici, ma da un evento fortuito. A rinvenirla non è stato un esperto, bensì un bambino in gita con la famiglia.

Il protagonista è Alejandro, giovanissimo turista spagnolo, in visita al Parco archeologico del Colosseo. Durante una passeggiata nei giardini del Colle Palatino, probabilmente a causa delle piogge recenti, il terreno ha lasciato emergere una moneta di bronzo. Si trovava a pochi centimetri dalla superficie, nascosta da oltre 1800 anni.

Il gesto del bambino e la moneta scoperta

Il piccolo Alejandro non ha pensato di tenere con sé la moneta, ma ha immediatamente avvisato la guida Raul e il personale del sito. Per il suo comportamento è stato premiato con gadget ufficiali e invitato, insieme alla famiglia, sul suggestivo terrazzo panoramico del parco.

La moneta ritrovata è un Aureliano, un antoniniano riformato, coniato nella zecca di Siscia tra il 270 e il 275 d.C. Sul dritto compare il nome dell’imperatore Augusto con un busto radiato e corazzato, mentre sul rovescio è raffigurato l’imperatore che stringe la mano a una figura femminile. Alejandro, grande appassionato della Lazio (GUARDA LA FOTO), è tornato in Spagna con un ricordo unico e con la gratitudine della direzione del parco, che lo ha definito “primo testimonial del progetto #NonceTutelasenzaTe”.