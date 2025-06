È ufficiale, il Comandante è tornato a casa, infatti, pochi minuti fa il mister Maurizio Sarri é arrivato al centro sportivo di Formello, inoltre, tra circa un mese inizierà il ritiro precampionato con la rosa biancoceleste, che a differenza degli anni passati non si svolgerà ad Auronzo di Cadore.

Ritiro Lazio: grande cambiamento per le aquile

Dopo aver abbandonato la sede di Auronzo di Cadore, dove dal 2008 si svolgeva la preparazione estiva, il ritiro precampionato, in programma per il 14 luglio, si terrà al centro sportivo di Formello. Oltre al ritiro, è stata stabilità anche la data del test con l'Avellino, vale a dire il 26 luglio a Frosinone, mentre per le amichevoli contro il Fenerbahce e il Galatasaray la data non è ancora stata decisa, inoltre, ad agosto dovrebbe esserci un amichevole in Inghilterra.

Maurizio Sarri: le stagioni alla Lazio

Il mister Maurizio Sarri è stato alla guida delle aquile per tre stagioni, a partire dal 2021/2022, nella quale le aquile sono arrivate a 5° posto con un totale di 64 punti, valido per l'accesso in UEFA Europa League. Nella stagione 2022/2023 i biancocelesti si erano posizionati al 2° posto, valido per l'accesso in Champions, con 74 punti, mentre nel 2023/2024, dopo 12 vittorie, 12 sconfitte e 4 pareggi e in seguito all'eliminazione agli ottavi di finale di Champions League contro il Bayern Monaco, il mister aveva presentato le sue dimissioni a causa di tensioni con ex calciatori della rosa biancoceleste.

Aggiornamento 15:30: anche Lotito arriva a Formello

Anche il patron biancoceleste raggiunge il Centro Sportivo di Formello, in cui si terrà in queste ore il summit tra Maurizio Sarri e la società.

Aggiornamento 17:28: l'uscita di Sarri dall'ufficio di Fabiani

Il tecnico ha lasciato pochi istanti fa l'ufficio di Angelo Fabiani al Centro Sportivo di Formello e si sta recando allo Stadio Mirko Fersini. Poco dopo, anche il presidente Lotito si è recato all'incontro. Summit terminato.

Le foto dell'uscita di Sarri dall'ufficio del ds

Aggiornamento 18:20: Sarri lascia Formello

Ufficialmente terminato il lungo incontro tra il Comandante Maurizio Sarri e la società biancoceleste. Summit fondamentale per individuare le prossime strategie di mercato del club di Claudio Lotito.