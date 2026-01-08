Non solo Taylor, la Lazio punta altri nomi per il centrocampo

Dopo aver fatto approdare nella capitale Peter Ratkov, che nella mattina di oggi ha effettuato le visite mediche, Lazio sarebbe vicina a un nuovo acquisto, questa volta sul fronte del centrocampo: Kenneth Taylor, mezz'ala olandese che arriverebbe nella capitale per 15 milioni più 3 di bonus dall’Ajax. Tuttavia, non sembra l’unico colpo a centrocampo su cui biancocelesti hanno puntato.

I nomi per il centrocampo: ritorno di fiamma per Fabbian

Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, nella giornata di oggi è previsto un incontro per Fabbian del Polonia, innesto già ricercato in estate e la cui richiesta si è gira attorno ai 15 milioni, con la Lazio intenta a prelevarlo dai rossoblù per 12.

C’è anche un’altra mezz'ala del mirino di Fabiani: Alex Toth, un giovanissimo entrato nella lista dei desideri delle big europee come Liverpool Bayern Monaco e Juventus, tra le altre. La sua versatilità è quello che ha destato interesse nella Lazio, dato che può fare sia il centrale che la mezz’ala sinistra.

Diversi nomi sui taccuini della Lazio, considerando non solo l'uscita di Guendouzi, ma anche quella Belahyane, sempre più vicino al Torino.