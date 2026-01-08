Mercato, Lazio-Maldini, raggiunto l'accordo: i dettagli
Depositphotos
In questa sessione di gennaio la Lazio sarebbe intenzionata a fornire a Maurizio Sarri anche un nuovo innesto sul fronte offensivo e uno dei nomi inseriti sui taccuini della società è quello di Daniel Maldini, figlio d’arte attualmente in forza all’Atalanta.
Accordo raggiunto
Secondo quanto raccolto dal Corriere dello Sport, il classe 2001 avrebbe trovato un accordo con la società biancoceleste: con l’ingaggio da 1,4 milioni, il club capitolino punta il prestito secco fino a giugno ma è ancora necessario il via libera da parte della Dea.