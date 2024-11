Hellas Verona-Inter 0-5: super nerazzurri stravincono

A riaprire la 13^ giornata di campionato c'è Hellas Verona-Inter. A far notizia a poche ore dall'inizio del match è stata la pesante assenza di Lautaro Martinez, per lui attacco influenzale e niente trasferta veronese. Un imprevisto che ha preoccupato Inzaghi e i suoi tifosi. La scelta dell'allenatore ex Lazio è ricaduta su Correa, lui il prescelto per fare coppia con l'altra punta Thuram, l'argentino ex Lazio ha vinto il ballottaggio con Taremi. La scelta di Inzaghi si è rivelata azzeccatissima. Il Tucu ha fatto le scintille quest'oggi, partita in cui è stato determinante per la vittoria schiacciante dell'Inter sull'Hellas Verona. Un 5-0 nerazzurro inaspettato, arrivato solo nel primo tempo in quella che era considerata una trasferta ostica.

L'andamento del match

Ore 15, riparte la serie a dopo lo stop dovuto alle nazionali. Hellas Verona-Inter al Bentegodi. I nerazzurri, come detto, archiviano la pratica nel primo tempo aprendo le danze con Correa, poi doppietta dell'altra punta Thuram e infine ci pensano i difensori: De Vrij e Bisseck chiudono definitivamente la sfida. Nella ripresa non succede quasi nulla, i nerazzurri si limitano a gestire la gara e il Verona non prova mai a impensierire la retroguardia avversaria. Tre punti importanti per la squadra di Inzaghi che vola in testa a 28 punti, Zanetti avrà molto da lavorare con il suo Verona, la sconfitta li tiene fermi a 12 punti in classifica.

Nota pessima in casa Inter

Partita fantastica per i nerazzurri. Gli uomini di Inzaghi mostrano un gioco stellare che coincide con un risultato impressionante. L'unica nota stonata per l'Inter è l'infortunio di Acerbi, costretto al cambio dopo un quarto d'ora per un problema muscolare. Le prossime ore saranno decisive e faranno emergere l'entità dell'infortunio che ha costretto il difensore ex Lazio a lasciare il campo con volto ed espressioni preoccupate.