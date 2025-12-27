Udinese-Lazio, che colpo d'occhio del settore laziale

Da circa mezz'ora al BluEnergy stadium di Udine stanno giocando Udinese e Lazio. Il risultato è di 0-0 con una partita piacevole tra due squadre quotate al gioco offensivo. Le occasioni sono arrivate per lo più con tiri pericolosi dalla distanza. Prima Noslin a fare la barba al palo con il suo destro. Pochi secondi fa invece è toccato a Zaniolo: sinistro potente deviato da Provedel. In tutto questo la cornice del tifo biancoceleste a spingere i propri giocatori. Cori e bandiere tricolore ad offrire il solito colpo d'occhio che non può passare inosservato. A sottolineare tutto ciò anche la società tramite le sue pagine social.

Il post Instagram del club capitolino

L'ultimo spettacolo del popolo laziale

Ogni partita coincide con gesti d'amore che incantano chiunque da parte del pubblico biancoceleste. Un dato di fatto che avviene sia tra le mura casalinghe dello stadio Olimpico di Roma che in trasferta, come quest'oggi al BluEnergy di Udine. Oggi i colori bianco e celesti arricchiti da tante bandiere tricolori e lo striscione “Lazio Patria Nostra”. Nell'ultima partita in casa invece, contro la Cremonese, ad impressionare i social sono state le immagini ed i video di una sciarpata movimentata, inedita ed originale accompagnata dal coro “Lazio!”.