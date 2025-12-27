Udinese-Lazio 0-0 dopo 45 minuti: Noslin scheggia pericolosa

Da pochi istanti si è concluso il primo tempo di Udinese-Lazio. La 17sima giornata del campionato di serie A dei biancocelesti rappresenta una sfida ostica contro i friulani. Una gara piacevole tra due squadre che puntano molto sulla manovra veloce ed offensiva. Gli uomini di Runjaic stanno mettendo in campo, come arma principale, la fisicità. Nei contrasti infatti ne escono spesso vincenti, lo stesso accade con le sfide sulle palle alte. Dall'altra parte i capitolini invece che puntano molto sul Sarrismo. Gioco veloce, fraseggio e affondi improvvisi basati sulla velocità. Su tutti a brillare è il nome di Noslin, vera e propria scheggia che vola in profondità per rendersi pericoloso.

Le giocate di Noslin in Udinese-Lazio

E' sicuramente lui l'uomo su cui giocare questo pomeriggio. Dall'attaccante olandese sono arrivate le giocate più pericolose e quest'oggi sembra davvero in gran forma. Mister Sarri lo ha scelto come prima punta e sta ripagando la fiducia che gli ha offerto l'allenatore toscano. La prima giocata di Noslin è arrivata con una conclusione potente e precisa, da fuori area, il pallone ha toccato il palo. Ancora lui a giocare tra le linee mettendo la velocità al servizio della squadra ed aprendo le maglie avversarie. Una grande occasione arriva a pochi secondi dalla fine del primo tempo, palla in profondità e Noslin che si invola palla al piede negli ultimi 35-40 metri di campo, serve una chiusura miracolosa di un difensore dell'Udinese per salvare la porta difesa da Padelli. Solo corner per la Lazio ma ancora un'ottima giocata di Noslin.

L'impiego di Castellanos

Il gioco di Noslin è sicuramente dispendioso e forse nella testa di Sarri c'è questa dinamica per quanto riguarda la gestione delle sostituzioni. Nel secondo tempo l'attaccante olandese potrebbe risentire delle energie fisiche e da qui che Sarri potrebbe giocarsi la carta Castellanos in corso. Sperando che la punta maglia numero 11 possa tornare al gol dopo un bel pò di tempo.