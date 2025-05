Lazio, Tavares riscattato dall’Arsenal: rivoluzione sulle fasce anche per gli altri terzini

Ci stiamo avvicinando oramai all’ultimo giornata di campionato: sarà proprio la 38ª a decidere un destino dei biancocelesti per adesso posizionati in zona Conference nell’ambito della classifica. Solo a fine stagione, infatti, la società prenderà decisioni importanti per il futuro, una delle quali, però, in realtà, è stata già presa e riguarda proprio Tavares.

Tavares riscattato ma in vendita

Per il terzino non vale solo lo spettro dell’ottavo infortunio e stagionale era stato già allontanato lunedì con la conferma dei semplici crampi al polpaccio destro come motivo della sostituzione al 65º minuto contro l’Inter. Il portoghese, proprio a Milano, ha dato segnali di ripresa, è retto molto bene, a livello fisico, una partita dinamica come quella contro nerazzurri. Questa è una buona notizia per la Lazio che, in attesa dell’estate, potrà usufruire di un’ultima vetrina intronato con numero 30, poi impegnato nelle Final Four di Nations League col Portogallo. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, a Formello sono sicuri: il terzino è stato già riscattato con un’accelerazione dei tempi dovuto al montare pre club, visto che le squadre partecipanti possono usufruire due mini finestre di mercato dall’uno al 10 giugno. Poiché Tavares resta in cima alla lista di calciatori con cui poter cercare una plusvalenza, la Lazio ha versato 5 milioni del riscatto nelle casse dell’Arsenal (che detiene il 40% della futura rivendita) per non ritrovarsi costretto ad attendere il 1 luglio in caso di interessamenti da parte di club impegnati Nel torneo FIFA. Difficilmente Lotito potrà chiedere 35-40 milioni come qualche mese fa, ma le prossime prestazioni fra club nazionali potrebbero essere determinanti per aumentare il valore del giocatore.

Continua nella prossima pagina