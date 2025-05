Calciomercato Lazio: proposto il terzino Junior Firpo: tutto dipenderà da Tavares e Pellegrini

Oramai siamo vicini alla fine della stagione 2024-2025: domenica si disputerà la 38ª giornata di campionato e la Lazio proverà a fare il meglio possibile contro il Lecce in ottica qualificazione europea, anche se, per adesso, la squadra è relegata in posizione Conference, non proprio la posizione più appetibile e blasonata per il club biancoceleste. Proprio la società, deciderà a fine stagione come muoversi in ottica mercato e quali cambiamenti apportare alla Lazio per delineare una squadra più competitiva possibile con tutti i rafforzamenti necessari.

Il piano per l’arrivo di Junior Firpo

Come riportato da Il Corriere dello Sport, arrivano sempre più conferme per quanto riguarda l’interessamento della Lazio al profilo di Junior Firpo: l’esterno di origine dominicana, ex Barcellona, lascerà il Leeds a parametro zero dopo un’ottima stagione in Championship, condita da 32 presenze, 4 goal e 10 assist. È stata proprio la sua agenzia, la You First, la stessa di Luis Alberto che si era recata a Formello giovedì scorso per risolvere alcune pendenze dello spagnolo ex Lazio, a proporre il giovane a Fabiani. Il colloquio è servito, quindi, anche per conoscere le condizioni di altri giocatori, ma la società biancoceleste, nello specifico, cerca nuovi terzini. Firpo ha 28 anni ed è un mancino che piace moltissimo, da svincolato potrebbe risultare un ottimo colpo.

Le scelte a sinistra che possono condizionare l’arrivo di Firpo

La società, però, deve aspettare e non può agire subito. Questa candidatura andrà tenuta presente in relazione al destino di Pellegrini e Tavares, i due terzini sinistri in partenza: soltanto se andasse via uno dei due, Fabiani tornerebbe a muoversi per questo ruolo. Il portoghese, penalizzato dagli infortuni, non ha ricevuto, al momento, offerte in grado di convincere la dirigenza a cederlo subito per realizzare una plusvalenza. Pellegrini ha chiuso molto bene la stagione e la società sta riflettendo sul suo futuro, nonostante alla fine di gennaio fosse ad un passo dalla cessione al Como: ha un ingaggio elevato (2,4 milioni) e un riscatto obbligatorio a 4 milioni dalla Juve, pertanto, la Lazio non intenderà realizzare una minusvalenza. Ecco perché bisognerà aspettare sapendo che Firpo non si può decidere in fretta, ma nemmeno troppo lentamente in quanto, nelle scorse settimane, il suo nome era stato accostato anche al Milan e l’atletico Madrid.