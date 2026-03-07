Infortunio alla spalla per Provedel, dovrà operarsi: il comunicato

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Provedel ha riportato un infortunio alla spalla

Beniamino Civitelli /
foto Roberto Proietto

Quando sembrava che l’infermeria della Lazio potesse svuotarsi ecco che arriva una doccia gelata per Maurizio Sarri

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Si ferma Provedel

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Provedel ha riportato un infortunio alla spalla: una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Il portiere biancoceleste sarà costretto ad operarsi,  da quantificare i tempi di recupero.
 

Il comunicato della Lazio

Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue.

Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento.

La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo.

Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla.

 

 

 


 

Serie A: vince il Como, pari tra Atalanta e Udinese