Infortunio alla spalla per Provedel, dovrà operarsi: il comunicato

Quando sembrava che l’infermeria della Lazio potesse svuotarsi ecco che arriva una doccia gelata per Maurizio Sarri

Si ferma Provedel

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lazio ha reso noto che Provedel ha riportato un infortunio alla spalla: una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Il portiere biancoceleste sarà costretto ad operarsi, da quantificare i tempi di recupero.



Il comunicato della Lazio

Nel pomeriggio odierno, a seguito di un consulto tra lo staff medico composto dal Prof. Ivo Pulcini, dal Prof. Fabio Rodia e dal medico sociale dott. Italo Leo, la S.S. Lazio comunica quanto segue. Nella giornata di ieri, il calciatore Ivan Provedel, a seguito del persistere della sintomatologia dolorosa alla spalla riconducibile a un precedente trauma di gioco, è stato sottoposto ad esami strumentali di approfondimento. La risonanza magnetica, effettuata presso la clinica Villa Mafalda, ha evidenziato una lesione del legamento gleno-omerale associata a interessamento del cercine glenoideo. Nei prossimi giorni l’atleta sarà sottoposto a intervento di stabilizzazione artroscopica della spalla.



