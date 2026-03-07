Nosotti: "Grosso sta facendo un lavorone. Sarri non ha…"
La Lazio sfida il Sassuolo, che qualche giornata fa ha compiuto il sorpasso sui biancocelesti ed attualmente si trova a +4. Sarri dopo la buona partita in Coppa Italia cerca conferme in campionato, mentre Grosso dal canto suo vuole continuare il buon periodo di forma.
Marco Nosotti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per analizzare il match in programma lunedì sera.
Le parole di Marco Nosotti a Radio Laziale
Il Sassuolo non era partito benissimo ma si è ripreso dopo la gara con la Lazio all’andata, c’è molta serenità in questo momento e la squadra ha un’idea di gioco forte. È molto pericolosa sui calci d’angolo e infatti ha fatto 7 gol da questo fondamentale, Grosso sta facendo un lavorone, ha ambizioni alte e ha creato un bellissimo rapporto con i suoi giocatori. Il più grande dubbio per la gara di lunedì è Matic, sta facendo un super campionato, con grande umiltà si è immerso in questa realtà ed è subito diventato un leader.
La Lazio di Sarri
Vista da fuori la Lazio mi sta stupendo, mi sembra una squadra non adatta al gioco di Sarri, anche i singoli stanno subendo una flessione importante.
Il momento del Sassuolo
Il Sassuolo arriva con 15 punti nelle ultime 6 partite, la Lazio ne ha fatti 9 nel 2026, non possono essere numeri da Lazio questi. Il Sassuolo è la quarta squadra in Italia per creazione offensiva facendo partire l’azione dalla difesa, aiuta anche Muric che è un ottimo portiere sia tecnicamente che per la sicurezza che dà al reparto.