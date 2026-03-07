Cagliari-Como 1-2, Fabregas vede un posto in Champions League

Ore 15.00 di questo sabato pomeriggio e ad affrontarsi ci sono Cagliari-Como. I padroni di casa vogliono trovare continuità nei risultati per salire il più possibile in classifica ed evitare ricadute che possano avvicinare la zona retrocessione. Dall'altra parte la squadra di Fabregas che sogna addirittura un posto in Champions League grazie ai risultati che stanno arrivando. Il risultato finale è di 1-2 per i lariani.

La partita

A partire subito forte è il Como di Cesc Fabregas. L'iniziativa è sempre la sua ed il giropalla degli ospiti fa quasi correre a vuoto il Cagliari per la prima mezz'ora di gioco. Il risultato cambia al 14simo quando Baturina raccoglie al meglio l'assist di Da Cunha e batte il portiere con un tiro preciso ed angolato. La reazione sarda è troppo timida e sterile per impensierire i lariani nei primi 45 minuti di gara.

La ripresa inizia con un altro trend. Stavolta sono i padroni di casa a fare la voce grossa e a mettere un pò alle corde gli uomini di Fabregas. Il pareggio è nell'aria e arriva al 56simo grazie ad Esposito, per lui poderoso stacco di testa dopo un cross la bacio di Obert. Il Como ricomincia a giocare, sembrava dovesse subire il gol per riconnettere la spina. Entra anche Morata e da nuove energie in avanti ma ci pensa un centrocampista a riportare in vantaggio i suoi: Da Cunha carica un mancino incredibile che finisce sotto il sette e sigla l'1-2.

Le rispettive classifiche

Amaro in bocca per il Cagliari di Fabio Pisacane che aveva ripreso una partita molto complicata. I punti in classifica adesso sono 30 e la posizione 14sima. La prestazione resta buona contro una delle squadre più informa del campionato.

Sorride, anzi ghigna, il Como di Cesc Fabregas. Durante il match di oggi è stato vistoso il calo nella ripresa, poi il gran gol di Da Cunha. Tre punti a dir poco d'oro e aggancio momentaneo alla Roma.