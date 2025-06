Romagnoli: si apre uno spiraglio per un probabile rinnovo

Dopo che Alessio Romagnoli è stato definito come uno dei punti fermi della Lazio di Maurizio Sarri, come riporta Alfredo Pedullà, il difensore centrale non ha salutato i suoi compagni dopo l'ultima sfida di campionato.

Le novità

Per Sarri, infatti, la presenza di Romagnoli in squadra è molto importante, per questo motivo si vorrebbe arrivare ad un adeguamento e rinnovo con la società biancoceleste… anche se, come riporta Pedullà sul proprio profilo X, per ora non sono stati fissati incontri di alcun tipo tra l'entourage del difensore ex Milan e la Lazio.

Il post X