Oggi, durante l'evento "Wembrace Games" organizzato da Bebe Vio presso lo Stadio dei Marmi di Roma, ad intervenire ai microfoni dei media presenti è stato Bernardo Corradi, ex attaccante della Lazio. Tra le varie domande che gli sono state poste, una era sul nuovo allenatore biancoceleste, Maurizio Sarri.

Ecco cosa ha detto.

Le parole di Bernardo Corradi

In base a quanto riportato da Tuttomercatoweb, ecco le parole di Corradi:



Il mister è sicuramente garanzia di qualità e gioco, credo che la sua voglia di tornare sia stata determinante. È positivo il fatto che conosca già l'ambiente, questo agevolerà il suo ambientamento rapido. Sappiamo come Sarri fa giocare le sue squadre. Da questo punto di vista credo che sia stato un primo acquisto molto azzeccato da parte della Lazio

L'evento "Wembrace Games"

E' un evento organizzato da Bebe Vio. Come riporta Sky Sport, sono giochi che servono per promuovere l'inclusione e questa edizione del 2025 ha come tema lo spazio e il titolo è il seguente: Space Games Edition.

I giochi a tema spaziale invitano a sognare in grande e non farsi mai abbattere dagli ostacoli che si possono presentare.

A sfidarsi in tre prove, saranno 8 squadre, composte da persone di ogni età e provenienti da tutta Italia, con o senza disabilità.

Tra i principali partecipanti, invece, saranno presenti atleti di importanza mondiale e celebrità provenienti da molti ambiti, diversi dal mondo dello sport.