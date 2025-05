Milan-Bologna: all'Olimpico presenti volti noti del passato

La finale di Coppa Italia 2025 di questa sera, giocata allo Stadio Olimpico di Roma tra Milan e Bologna, è molto più di una semplice partita. A rendere l’atmosfera ancora più speciale ci hanno pensato i tantissimi ex e volti noti del panorama calcistico e dello spettacolo presenti sugli spalti. Una sfida che ha riportato alla memoria pagine importanti della storia dei due club, tra emozioni, ricordi e legami mai dimenticati. Oltre alla posta in palio, un trofeo che al Milan manca dal 2003 e che il Bologna non conquista dal lontano 1974, la serata ha offerto un ricco amarcord calcistico. Tra le personalità presenti a bordo campo e in tribuna, hanno fatto capolino numerosi ex calciatori che hanno scritto pagine significative per entrambi i club.

Il biancoceleste presente allo Stadio Olimpico

Alessio Romagnoli, attuale difensore della Lazio, segue con attenzione la gara: ex capitano del Milan, ha lasciato il segno con la maglia rossonera dal 2015 al 2022. Non è passato inosservato nemmeno Guglielmo Stendardo, ex centrale difensivo che ha militato in entrambe le squadre, così come Calori altro volto noto.

Milan-Bologna

Gli altri presenti:

Ma non solo ex in campo. Sugli spalti si sono visti anche personaggi illustri: da Beppe Signori, simbolo indiscusso del Bologna anni ’90, a Cesare Cremonini storico tifoso rossoblù, fino al numero uno del tennis italiano Jannik Sinner, spettatore d’eccezione e Marcelo Salas, El Matador. Una finale che tutti aspettavano quella tra Milan e Bologna. Un evento che celebra il passato glorioso dei due club, ha riunito ex campioni e ha mostrato ancora una volta quanto il calcio sia memoria, passione e identità.