Lazio Women, ds Pinzani: "Sono molto deluso. La squadra la posso rifare anche tutta…"

Giornata molto negativa per la Lazio Women, che subisce una sonora sconfitta in casa per 0-3 contro il Sassuolo. Al termine della sfida, in mixed zone sono arrivate le pesanti parole del direttore sportivo Pinzani.

La peggiore Lazio di quest'anno? Assolutamente, come sapete non mi faccio mai vedere davanti ai microfoni a fine partita, ma oggi ho deciso di parlare io e parlerò solo io perché è una prestazione inaccettabile alla luce anche di quello che è successo a Milano con l'Inter anche se si è svolta con parametri diversi, ma abbiamo avuto poi due settimane per confrontarci e riflettere su quello che è il nostro percorso e che deve essere rispettato, ma soprattutto va rispettato il club e la società. Siccome non viene fatto mancare niente a nessuno in termini economici, di comfort, di campi e di tutto, nella vita si può perdere e nel calcio si può perdere, ho perso tante volte e ho sempre accettato la sconfitta ma bisogna farlo con serietà perché oggi è mancata la serietà nella partita. Sono molto rammaricato, ora in settimana faremo anche due chiacchiere, perché se qualcuno pensa ai contratti, ai rinnovi, alle storie, qui io non ho problemi, la squadra la posso rifare anche tutta, non sussiste il problema. La Lazio bisogna meritarla con le prestazioni, si può perdere non dobbiamo dimenticarci e sottovalutare il percorso fatto in questo biennio, che è estremamente importante perché veniamo da una categoria diversa vinta con grande merito, ma fra le Serie B e la Serie A c'è grande differenza, ma abbiamo approcciato la Serie A con grande grinta, determinazione, voglia e qualità, tutto quello che non ho visto oggi. Per la prima volta in due anni che sono qui, oggi, sono molto deluso.