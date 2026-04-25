Lazio Women, ds Pinzani: "Sono molto deluso. La squadra la posso rifare anche tutta…"
Al termine di Lazio Women-Sassuolo 0-3, in mixed zone sono arrivate le pesanti parole del direttore sportivo Pinzani
Giornata molto negativa per la Lazio Women, che subisce una sonora sconfitta in casa per 0-3 contro il Sassuolo. Al termine della sfida, in mixed zone sono arrivate le pesanti parole del direttore sportivo Pinzani.
Le parole del direttore sportivo Pinzani in zona mista
La peggiore Lazio di quest'anno? Assolutamente, come sapete non mi faccio mai vedere davanti ai microfoni a fine partita, ma oggi ho deciso di parlare io e parlerò solo io perché è una prestazione inaccettabile alla luce anche di quello che è successo a Milano con l'Inter anche se si è svolta con parametri diversi, ma abbiamo avuto poi due settimane per confrontarci e riflettere su quello che è il nostro percorso e che deve essere rispettato, ma soprattutto va rispettato il club e la società. Siccome non viene fatto mancare niente a nessuno in termini economici, di comfort, di campi e di tutto, nella vita si può perdere e nel calcio si può perdere, ho perso tante volte e ho sempre accettato la sconfitta ma bisogna farlo con serietà perché oggi è mancata la serietà nella partita. Sono molto rammaricato, ora in settimana faremo anche due chiacchiere, perché se qualcuno pensa ai contratti, ai rinnovi, alle storie, qui io non ho problemi, la squadra la posso rifare anche tutta, non sussiste il problema. La Lazio bisogna meritarla con le prestazioni, si può perdere non dobbiamo dimenticarci e sottovalutare il percorso fatto in questo biennio, che è estremamente importante perché veniamo da una categoria diversa vinta con grande merito, ma fra le Serie B e la Serie A c'è grande differenza, ma abbiamo approcciato la Serie A con grande grinta, determinazione, voglia e qualità, tutto quello che non ho visto oggi. Per la prima volta in due anni che sono qui, oggi, sono molto deluso.
Sul futuro
A noi non cambia il discorso della qualificazione in Champions o meno anche perché con queste prestazioni non la raggiungeremo anche se oggi la Juventus ha perso, ma abbiamo squadre davanti. Non dobbiamo pensare a questo obiettivo, ma pensare a fare le persone serie, a giocare come abbiamo sempre fatto e fare le cose con professionalità. Poi, siamo alla fine di aprile e delle riflessioni il sottoscritto con la proprietà ha già iniziato a farle ma se questo è il trend se qualcuno pensa di essere già in vacanza qualcuno si sbaglia di grosso. Abbuiamo 3 partite che vanno onorate al meglio, già a partire da domenica a Parma e non dobbiamo mai dimenticarci della portata del club: siamo alla Lazio e non si possono fare queste robe. Si può anche perdere, ma bisogna perdere con dignità.
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