Calciomercato Lazio, individuato un profilo per il centrocampo: i dettagli

La Lazio sta muovendo dei passi sul mercato internazionale. Il club biancoceleste ha deciso di cambiare marcia, puntando forte su profili giovani, di grande talento e con un elevato potenziale, per alzare il tasso tecnico della rosa in vista della prossima stagione.

Focus su Jonathan Asp

Come riportato da Il Messaggero, il nome caldo sul taccuino della dirigenza è quello di Jonathan Asp, talentuoso centrocampista offensivo danese. Il giocatore, attualmente di proprietà del Bayern Monaco, è reduce da una stagione molto positiva trascorsa in prestito in Svizzera, tra le fila del Grasshoppers. Grazie alle sue ottime prestazioni, Asp ha attirato su di sé l'interesse di diversi club europei, tra cui appunto quello laziale.

Trattativa in corso

La società biancoceleste non sta solo guardando, ma è già passata all'azione. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Lazio ha avviato i contatti diretti con il giocatore. L'idea è quella di portarlo a Roma per regalare qualità e fantasia alla trequarti, confermando la ferma volontà del club di investire su giovani promesse capaci di garantire un futuro radioso alla squadra.