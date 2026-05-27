Alfonso Pedraza è a Roma: spunta la foto sui social

Questo pomeriggio, Alfonso Pedraza, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto all'Altare della Patria

Beniamino Civitelli /
Alfonso Pedraza - Depositphotos
Alfonso Pedraza - Depositphotos

Il primo acquisto della sessione estiva della Lazio sarà Alfonso Pedraza, che ha chiuso la sua lunga esperienza in Spagna al Villareal.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Pedraza è a Roma

Pedraza si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio, manca solo il comunicato ufficiale, ma è già tutto fatto da mesi. Questo pomeriggio, Alfonso Pedraza, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto all'Altare della Patria testimoniando il suo arrivo nella Capitale.

La storia su Instagram

Pedraza - Storia Instagram
Pedraza - Storia Instagram
Sarri-Lazio: il comunicato ufficiale della rescissione
La Lazio annuncia la conferenza dei servizi preliminare per lo Stadio Flaminio: il comunicato