Alfonso Pedraza è a Roma: spunta la foto sui social
Questo pomeriggio, Alfonso Pedraza, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto all'Altare della Patria
Alfonso Pedraza - Depositphotos
Il primo acquisto della sessione estiva della Lazio sarà Alfonso Pedraza, che ha chiuso la sua lunga esperienza in Spagna al Villareal.
Pedraza è a Roma
Pedraza si appresta a diventare un nuovo giocatore della Lazio, manca solo il comunicato ufficiale, ma è già tutto fatto da mesi. Questo pomeriggio, Alfonso Pedraza, attraverso una storia sul proprio profilo Instagram ha pubblicato una foto all'Altare della Patria testimoniando il suo arrivo nella Capitale.