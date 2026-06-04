Lazio, Gattuso detta le priorità: mercato bloccato ma c'è una richiesta urgente

Non ci sono più dubbi: dopo aver analizzato attentamente due stagioni della Lazio, le principali necessità individuate da Gattuso riguardano un centravanti, un'alternativa a Zaccagni, un difensore centrale e, probabilmente, anche un terzino destro. Nella cena andata in scena ieri sera, il tecnico ha finalmente illustrato a Lotito e Fabiani la propria strategia sul calciomercato, ma l'ostacolo principale resta rappresentato dalle limitazioni economiche.

L'idea del club, infatti, è quella di operare quasi esclusivamente attraverso un sistema di compensazione: per ogni uscita dovrà corrispondere un ingresso con un ingaggio simile. Per questo motivo la società è pronta a intervenire immediatamente sul reparto arretrato. Romagnoli, infatti, era già considerato vicino alla partenza e nelle ultime ore l'Al-Sadd ha compiuto passi significativi verso un'intesa con la Lazio sulla base di circa 3 milioni di euro, anche se restano da definire alcuni dettagli relativi alla cifra finale e alle modalità di pagamento.

Calciomercato Lazio, la difesa è la priorità di Gattuso

Sul fronte Gila, come riportato da Il Messaggero, la posizione della società rimane chiara: il difensore spagnolo verrà trattenuto fino alla naturale scadenza del contratto, salvo offerte considerate irrinunciabili. In particolare, il club potrebbe prendere in considerazione una proposta da 30 milioni di euro proveniente dal Napoli oppure uno scambio diretto con Buongiorno.

Le richieste offensive avanzate da Gattuso dovranno invece attendere. Al momento non si registrano offerte concrete per Dia e Noslin, mentre Fabiani intende valutarli attentamente durante il ritiro estivo insieme a Ratkov prima di assumere decisioni definitive.

Lazio, attesa sugli esterni tra Isaksen e nuovi innesti

Situazione simile anche per Przyborek, giovane prospetto che potrebbe essere utilizzato sia come vice-Zaccagni sia come trequartista in una soluzione tattica differente che prevederebbe Taylor in altre posizioni.

L'ex commissario tecnico apprezza particolarmente Isaksen, ma il danese sarà sottoposto nei prossimi giorni a un intervento per risolvere definitivamente i problemi legati alla pubalgia. Resta quindi da capire quanto tempo servirà per rivederlo al massimo della condizione.