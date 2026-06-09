Pedullà: "Cessione Reggina, incontro con la cordata rappresentata da Lotito…"

Arrivano novità sulla situazione legata alla cessione societaria della Reggina, che riguardano anche Claudio Lotito

Beniamino Civitelli /
Lotito
IPA

Arrivano novità sulla situazione legata alla cessione societaria della Reggina, che riguardano anche Claudio Lotito.

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Cessione Reggina: incontro con la cordata di Lotito

Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stata una frenata con Rizzetta per la cessione della Reggina e ci sarebbe, invece, stato un incontro tra il club e la cordata rappresentata da Claudio Lotito

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