Pedullà: "Cessione Reggina, incontro con la cordata rappresentata da Lotito…"
Arrivano novità sulla situazione legata alla cessione societaria della Reggina, che riguardano anche Claudio Lotito
IPA
Arrivano novità sulla situazione legata alla cessione societaria della Reggina, che riguardano anche Claudio Lotito.
Cessione Reggina: incontro con la cordata di Lotito
Come riportato da Alfredo Pedullà, ci sarebbe stata una frenata con Rizzetta per la cessione della Reggina e ci sarebbe, invece, stato un incontro tra il club e la cordata rappresentata da Claudio Lotito.