Nuno Tavares cambia numero di maglia: ne sceglie uno storico

Continua la preparazione in casa Lazio. Il ritiro procede diretto nel quartier generale biancoceleste, agli ordini di Maurizio Sarri. Un osservato speciale, dall'allenatore toscano, è il portoghese Nuno Tavares. Il calciatore sotto la guida del mister cerca di plasmarsi per diventare più adeguato possibile al Sarrismo.

Intanto proprio da Nuno Tavares arriva una novità che riguarda il suo numero di maglia. Lo scorso anno il terzino sinistro ha disputato la stagione con il 30 sulle spalle, quest'anno invece il cambio di marcia passerà non solo dal nuovo assetto tattico del nuovo allenatore ma anche da un nuovo numero da portare sulle spalle e la responsabilità, vista la nuova scelta, non è da poco.

Il nuovo numero di maglia di Nuno Tavares

Il terzino portoghese ha scelto il suo nuovo numero di maglia. Sarà la 17, numero che l'ultima volta è stato indossato da un vero mito biancoceleste ma anche del calcio italiano, ovvero Ciro Immobile. Chissà se a Nuno Tavares la voce sarà arrivata o meno, sicuramente non poteva scegliere numero più delicato per quello che rappresenta al tifoso laziale.

Il post social

I social hanno preso la palla al balzo commentando ed evidenziando la novità che riguarda Nuno Tavares e il suo nuovo numero di maglia. Come riportato da RadioLaziale con un post social l'eredità sarà pesante. I commenti da parte dei tifosi non mancano da chi gli augura il meglio sperando che il numero sia fortunato, sopratutto in termini di infortuni per il portoghese., a chi vede il 17 come numero intoccabile dopo quello che ha fatto Ciro Immobile con la Lazio, a chi spera possa adattarsi al meglio al gioco tattico di Maurizio Sarri.