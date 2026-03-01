Torino-Lazio, i convocati del mister D'Aversa: recuperato un titolare

In vista dell'incontro tra il Torino e la Lazio, in programma oggi alle ore 18:00, il mister D'Aversa ha annunciato la lista dei calciatori convocati

Michelle De Angelis /
Roberto D'Aversa - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
Roberto D'Aversa - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

In vista dell'incontro tra il Torino e la Lazio, in programma oggi alle ore 18:00, il mister D'Aversa ha annunciato la lista dei calciatori convocati.

La lista dei convocati

Adams
Anjorin 
Biraghi
Casadei
Coco  
Ebosse
Gineitis
Ilic
Ismajli
Israel
Kulenovic  
Lazaro  
Marianucci
Maripan  
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Prati
Simeone
Siviero
Tameze
Vlasic  
Zapata 

