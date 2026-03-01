Torino-Lazio, i convocati del mister D'Aversa: recuperato un titolare
Roberto D'Aversa - Via onefootball (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)
In vista dell'incontro tra il Torino e la Lazio, in programma oggi alle ore 18:00, il mister D'Aversa ha annunciato la lista dei calciatori convocati.
La lista dei convocati
Adams
Anjorin
Biraghi
Casadei
Coco
Ebosse
Gineitis
Ilic
Ismajli
Israel
Kulenovic
Lazaro
Marianucci
Maripan
Njie
Nkounkou
Obrador
Paleari
Pedersen
Prati
Simeone
Siviero
Tameze
Vlasic
Zapata
