Liverpool, il gesto del club per la famiglia di Diogo Jota

Una tragedia che scuote il calcio mondiale

Il mondo del calcio è ancora sotto shock per la tragica scomparsa di Diogo Jota e del fratello André Silva, entrambi vittime di un drammatico incidente stradale. Il lutto ha colpito duramente il Portogallo e, in particolare, il Liverpool, club in cui Jota ha giocato per cinque stagioni lasciando un’impronta indelebile. Professionista esemplare, amato da tifosi e compagni, Jota era diventato un simbolo di impegno e dedizione per i Reds.

Un gesto che va oltre il calcio

Dopo aver annunciato il ritiro simbolico della maglia numero 20, il Liverpool ha deciso di compiere un ulteriore atto di straordinaria umanità. Come riportato dal quotidiano portoghese Record, la società verserà alla famiglia del giocatore l’intero stipendio previsto fino alla scadenza naturale del contratto, fissata per giugno 2027. Un segnale concreto di vicinanza che testimonia il profondo legame tra il club e l’uomo, prima ancora che con l’atleta. Originario di Gondomar, Jota aveva regalato ai tifosi momenti indimenticabili, come il gol decisivo nel derby con l’Everton lo scorso aprile, sua ultima rete in maglia Liverpool. Il gesto della società ha emozionato il mondo sportivo, rafforzando il senso di comunità che da sempre caratterizza la famiglia Reds.