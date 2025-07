Lazio, la protesta dei tifosi non si ferma: nuovo striscione contro Lotito

Non accenna a placarsi la contestazione di una parte della tifoseria laziale nei confronti del presidente Claudio Lotito. Dopo i recenti striscioni affissi nei pressi di sedi di Forza Italia e vicino a Montecitorio, la protesta è tornata visibile anche oggi, nel cuore della capitale. Stavolta la location scelta è stata Piazza San Lorenzo in Lucina, tra Via del Corso e Via di Campo Marzio, dove poco dopo mezzogiorno è comparso un nuovo messaggio diretto al partito di riferimento del patron biancoceleste.

Lo striscione e il messaggio politico

Lo striscione riportava la scritta: “Forza Italia: libera la Lazio!”, un messaggio diretto e inequivocabile. Ancora una volta, alcuni tifosi biancocelesti hanno espresso il proprio dissenso verso la gestione societaria, ribadendo la richiesta di un cambio al vertice. La protesta, pur mantenendo toni simbolici e pacifici, si fa sempre più frequente e organizzata, con l’intento di attirare attenzione mediatica e politica sulla situazione del club.

Di seguito l'immagine dello striscione: