La coppia Paolini-Errani trionfa a Roma! È bis per Jasmine

Continua il magico momento del tennis a Roma, che in attesa di Sinner-Alcaraz può festeggiare per il secondo giorno consecutivo di vittorie tutte italiane sul Campo Centrale del Foro Italico.

Jasmine Paolini e Sara Errani vincono il doppio femminile a Roma

La coppia di punta del tennis femminile italiano trionfa nel doppio femminile a Roma con il risultato di 6-4, 7-5 sulle rivali Mertens-Kudermetova. Nonostante degli inizi di set non eccezionali il duo italiano è riuscito a recuperare migliorando di punto in punto riuscendo così a portare a casa il trofeo tanto ambito. Si tratta del secondo titolo per Jasmine Paolini e Sara Errani nel 2025, il loro settimo in totale.

Paolini, Errani - Via onefootball (Photo by Dan Istitene/Getty Images)

Bis per Jasmine

Si tratta di una storica doppietta per Jasmine Paolini, che ieri si era aggiudicata il titolo nel singolare femminile sconfiggendo l'americana Coco Gauff in due set (6-4, 6-2). La doppietta a Roma non riusciva dal 1990 con Monica Seles e l'ultima italiana s riuscirci fu Monica Seles nel 1985. Con questi storici trionfi Jasmine Paolini entra di diritto nella storia del tennis femminile italiano.