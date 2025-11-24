Serie A, il colore del nuovo pallone scatena polemiche: il motivo e la foto

La 12a giornata del Campionato di Serie A si è aperta con una grande novità, infatti, è stato mostrato il nuovo pallone, l'Orbita Hi-Vis, che questa volta è di colore arancione, tuttavia, questo ha provocato diverse polemiche.

Serie A, la foto del nuovo pallone

Pallone Serie A - Proietto

I dettagli del nuovo pallone e le polemiche

La nuova sfera che si utilizzerà nelle partite di Serie A, l'Orbita Hi-Vis targata Puma, rimarrà arancione fino ai primi mesi del 2026, inoltre, è dotato di una tecnologia che permette di assorbire una minore quantità di acqua, in modo tale da mantenere forma e performance ottimali. Oltre a ciò, questo nuovo pallone permette un maggiore precisione nei passaggi e traiettorie stabili, invece, per quanto riguarda il costo, la cifra del nuovo pallone si aggira tra i 30 e i 140 euro. Il lancio della nuova sfera ha provocato varie polemiche tra i daltonici, questo perché il colore del campo e del pallone sono identici e, per questo, è molto difficile distinguerli.

Nella pagina successiva la nota della Lega Serie A