Lazio-Lecce, tutti i biancocelesti promossi: le pagelle dei quotidiani

Grande serata ieri allo stadio Olimpico per la rosa biancoceleste, infatti, grazie ai palloni mandati in rete avversaria da Matteo Guendouzi e Tijjani Noslin, la Lazio è riuscita a sconfiggere il Lecce e a conquistare i 3 punti necessari per scalare la classifica di Serie A e raggiungere una posizione valida per l'accesso in Conference League.

Lazio-Lecce: le pagelle dei quotidiani

GAZZETTA DELLO SPORT: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 6 (Patric 42’ st s.v.), Romagnoli 6, Pellegrini 6 (Lazzari 29' st 6); Guendouzi 7, Cataldi 6 (Vecino 1' st 6), Basic 7; Isaksen 6,5 (Pedro 37' st s.v.), Dia 6 (Noslin 42' st 6,5), Zaccagni 6,5. All. Sarri 7.

CORRIERE DELLO SPORT: Provedel 6,5; Marusic 6,5, Gila 6,5 (Patric 42’ st 6), Romagnoli 7, Pellegrini 6,5 (Lazzari 29' st 6); Guendouzi 7, Cataldi 7 (Vecino 1' st 6), Basic 7; Isaksen 6 (Pedro 37' st 6), Dia 7 (Noslin 42' st 7), Zaccagni 7. All. Sarri 7.

IL MESSAGGERO: Provedel 6,5; Marusic 6, Gila 6,5 (Patric 42’ st s.v.), Romagnoli 6,5, Pellegrini 6 (Lazzari 29' st 6); Guendouzi 7,5, Cataldi 6 (Vecino 1' st 6), Basic 7,5; Isaksen 6,5 (Pedro 37' st s.v.), Dia 6 (Noslin 42' st 7), Zaccagni 6,5. All. Sarri 7.

Pagelle: i voti dei quotidiani per il fischietto Arena

GAZZETTA DELLO SPORT : 4

CORRIERE DELLO SPORT: 5.5

IL MESSAGGERO: 3



