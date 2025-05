Lo Scudetto 1915: Verità Storica e Giustizia Sportiva

Finalmente, dopo lunghe e approfondite ricerche, sono stati rinvenuti e acquisiti gli Annuari Italiani del Football relativi alle stagioni 1913-1914, 1914-1915 e 1919-1920. Queste pubblicazioni non hanno soltanto un enorme valore storico e documentale per essere le prime mai stampate in ambito calcistico, ma anche perché si collocano in un periodo cruciale della storia italiana: a cavallo della Prima Guerra Mondiale.



L’opera di Guido Baccani, pioniere del calcio italiano

La pubblicazione degli Annuari fu curata da Guido Baccani, atleta e dirigente della Lazio dal 1906 al 1924, successivamente membro della Commissione Tecnica della Nazionale Italiana e collaboratore de La Gazzetta dello Sport. Riconosciuto come figura centrale del calcio nazionale, fu nominato arbitro onorario dalla FIGC, Cavaliere della Corona d’Italia, e Pioniere del Calcio Italiano nel 50° anniversario della Federazione.

L’Annuario 1919-1920: il nodo dello Scudetto 1915

L’Annuario della stagione 1919-1920, stampato dopo il 10 novembre 1919, fornisce un elemento chiave: il Campionato 1914-1915 risulta “sospeso” e non assegnato al Genoa, contrariamente a quanto riportato per decenni dalla storiografia ufficiale. Questa fonte, dunque, non conferma l’assegnazione d’ufficio del titolo ai liguri, come invece suggerito da un trafiletto apparso su La Stampa il 9 maggio 1919.

Lazio: unica finalista nazionale 1914-1915

Documenti dell’epoca confermano che la Lazio fu de iure Campione dell’Italia Centrale e, al momento dell’interruzione del torneo il 23 maggio 1915, era de facto Campione dell’Italia Centro-Meridionale, nonché unica finalista nazionale per la stagione 1914-1915. Fonti come L’Italia Sportiva, Il Bollettino Federale e La Gazzetta dello Sport corroborano tale ricostruzione.

L’organizzazione del campionato e l’interruzione bellica

L’Annuario della stagione 1914-1915 descrive dettagliatamente la struttura del torneo: gironi eliminatori regionali, gironi finali interregionali, e infine la Finalissima Nazionale tra la campionessa del Nord e quella del Centro-Sud. La guerra impedì la disputa della finalissima, lasciando il campionato incompleto, senza alcuna assegnazione ufficiale. La documentazione storica emersa dagli Annuari dimostra che non fu mai ufficialmente assegnato lo Scudetto 1915 al Genoa e che la Lazio ha pieno titolo per essere riconosciuta co-campione di quella stagione. Le fonti d’epoca parlano chiaro: la verità storica va rispettata e valorizzata, anche a distanza di un secolo.