Dzemaili elogia la Lazio e il ruolo decisivo di Pedro

La Lazio di Marco Baroni affronta il Lecce in una sfida che può ancora tenere vive le speranze di qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, il destino non è solo nelle mani dei biancocelesti: serviranno passi falsi di Juventus e Roma per centrare l’obiettivo.

Le parole di Dzemaili

Ospite a Sky Sport, Blerim Dzemaili ha fatto un bilancio dell’annata della Lazio: “La reputo molto positiva, a parte l’eliminazione contro il Bodo in Europa League. Baroni ha dato identità e solidità a una squadra che ha saputo crescere”.

Pedro, l’uomo in più secondo Dzemaili

Tra gli elogi, spicca quello a Pedro, lodato per la sua professionalità e il contributo silenzioso: “Straordinario che accetti la panchina e i compiti affidatigli. Un campione che mette sempre il gruppo al primo posto”.

Roma, allenatore già scelto? Il dubbio di Dzemaili

Infine, l’ex centrocampista ha espresso scetticismo sui rumor che accostano Fabregas alla panchina giallorossa: “Mi sembra improbabile che a maggio la Roma non abbia ancora deciso. Se c’è stato un contatto con Fabregas, qualcosa è già stato definito”.