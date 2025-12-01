Lazio, due biancocelesti a rischio squalifica: si attende il verdetto di Collu

Al termine dell'incontro tra la Lazio e il Milan allo stadio di San Siro, quando il direttore di gara Collu ha affermato che nonostante si trattasse di rigore per il tocco di braccio di Pavlovic su una conclusione di Romagnoli, il presunto fallo di Marusic ne impediva l'assegnazione, alcuni biancocelesti hanno protestato e mostrato segni di nervosismo che potrebbero essere puniti.

Lazio, due biancocelesti a rischio squalifica

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, le reazioni di Matteo Guendouzi e Alessio Romagnoli a fine Milan-Lazio potrebbero essere punite severamente dal direttore di gara Collu, infatti, l'arbitro potrebbe riportare nel referto l'atteggiamento dei due biancocelesti e decidere di ammonirli. Le brutte notizie non sono finite qui, infatti, il centrocampista francese è già diffidato e un ulteriore ammonizione porterebbe alla sua squalifica.

Nella pagina successiva tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per Lazio-Milan