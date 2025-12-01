Calciomercato Lazio, due biancocelesti in uscita: i dettagli

Il mercato di gennaio si avvicina e nel mirino del Comandante sono già finiti alcuni profili che potrebbero venire a dare una mano alla Lazio, come Insigne e Ilic, ma non solo, il mister ha iniziato a valutare quali biancocelesti potranno ancora far parte del progetto e sembra che per Christos Mandas e Fisayo Dele-Bashiru sia quasi arrivato il momento di dirsi addio.

Il punto su Christos Mandas

Come riportato dall'edizione odierna de Il Tempo, nonostante nella gara di giovedì contro il Milan in Coppa Italia il portiere potrebbe avere un'occasione, il rendimento di Ivan Provedel rende impossibile a Mandas un futuro nella Lazio. Nonostante ciò, la valutazione del greco, l'anno scorso titolare fisso ed ora relegato in panchina, è scesa di molto, infatti, se prima si parlava di cifre intorno ai 20 milioni di euro, ora ci si aggira intorno ad 8 milioni ma fortunatamente ci sono molte squadre interessate al portiere e che potrebbero richiederlo durante la fase di calciomercato, come il Wolverhampton in Premier League, ma non solo, Mandas è entrato nel mirino anche del Parma, tuttavia, il club lo prenderebbe in prestito e alla Lazio serve incassare e fare plusvalenze. Per quanto riguarda i possibili sostituti, sul taccuino di Sarri risaltano i nomi di Filip Stankovic del Venezia e Lorenzo Palmisani del Frosinone.

Il punto su Fisayo Dele-Bashiru

Come riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, nonostante il reinserimento dell'ex Hatayspor in lista di Serie A al posto di Elseid Hisaj, è evidente che tra il mister e il calciatore non sia nata una buona intesa e, per questa ragione, Dele-Bashiru è uno dei nomi che è stato messo sul mercato e che potrebbe partire in inverno, anche se il Ds Fabiani non vorrebbe cederlo. Nel frattempo, dopo essere tornato in campo nel corso della gara contro il Milan, Dele-Bashiru si prepara a fare le valigie e a partire per giocare in Coppa d'Africa con la Nigeria, infatti, dopo la sfida con il Bologna, il mister dovrà fare a meno di lui e di Boulaye Dia.