La Lazio piange il tennista Nicola Pietrangeli: il ricordo della Società

“Il tennis italiano piange la sua icona”, così la Federazione Italiana Tennis e Padel annuncia la dolorosa scomparsa del tennista Nicola Pietrangeli, primo italiano che è riuscito a vincere uno Slam, precisamente nel 1959 al Roland Garros. Il tennista è anche stato il capitano della prima Coppa Davis vinta dall'Italia nel 1976 e l'unico azzurro ad ottenere un posto nella Hall of Fame, inoltre, Pietrangeli in carriera ha conquistato ben 67 titoli. Oltre all'amore per il tennis, il Campione aveva un'altra grande passione, infatti, era un grandissimo tifoso della Lazio.

Il ricordo della Società Lazio

Ricordiamo Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano e appassionato della nostra Lazio. Un campione che ha portato in alto l’Italia della racchetta e che ha sempre portato la Lazio nel cuore. Nel 1974 si allenava con la squadra che avrebbe conquistato lo Scudetto, condividendo passione, spirito e colori. Primo italiano a vincere uno Slam, due Roland Garros, capitano non giocatore della prima vittoria di Davis della nostra Nazionale.

Grazie Nicola.

