Lazio, cambio di piano: niente esordio in Inghilterra per la terza maglia

Le prime due sono andate ed ora manca solo la terza, la Società Lazio sta per rivelare la terza maglia ufficiale delle aquile. Inizialmente il piano era di presentare ufficialmente la nuova divisa in occasione dell'amichevole di sabato contro la squadra inglese, nuovo club dell'ex biancoceleste Loum Tchaouna, tuttavia, sembra esserci stato un cambio di programma.

Lazio: rimandato l'esordio per la terza maglia

La terza maglia ufficiale delle aquile sta per essere presentata ma i tifosi dovranno attendere per qualche altro giorno, infatti, l'idea originale era di scendere in campo contro il Burnley , amichevole in programma il 9 agosto alle ore 16:00 al Turf Moor, con addosso la nuova divisa. Secondo quanto riportato dall'edizione odierna de Il Messaggero, invece, gli avversari indosseranno una maglia di un colore simile, perciò la Lazio sarà costretta a giocare la partita con uno dei kit gara già utilizzati. In questo caso, ci sarà soltanto un'ultima occasione per debuttare in campo con la nuova maglia prima dell'inizio del Campionato, vale a dire l'incontro con l'Atromitos del 16 agosto a Rieti.

Lazio: i dettagli sulla nuova maglia

Il kit gara ufficiale ancora non è stato rivelato ma alcuni dettagli sono stati scoperti, come il colore blu scuro che domina e la comparsa dell'aquila vintage, presente anche in quella per l'anniversario dei 125 anni dalla nascita della grande Lazio. Lo sponsor tecnico giapponese Mizuno, inoltre, ha aggiunto lo scudetto in trasparenza sull'intera maglia, in modo da incidere una parte della storia ed unirla alla modernità delle linee e delle sfumature.