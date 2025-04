Lazio, il futuro incerto di Tavares: anticipato l’incontro per il riscatto e poi la decisione

La Lazio si prepara a questo ultimo rush finale di cinque partite che saranno determinanti per delineare il futuro dei biancocelesti. 5 match, di cui 3 casalinghi (contro Parma, Juventus e Lecce) per raggiungere l’obiettivo dell’Europa, preferibilmente della Champions. Alla fine della stagione, si tireranno le sorti e la società prenderà importanti decisioni per atto del futuro, una delle quali riguarderà proprio il portoghese Tavares.

Tavares verso il riscatto

L’arrivo di Tavares quest’anno ha lasciato tutti stupiti grazie alla sua corsa sulle fasce e il suo incredibile fiuto da assist man. Negli ultimi mesi, però, sono stati troppi gli infortuni muscolari, sette precisamente, che attestano una inaffidabilità fisica sempre più difficile da tollerare. Il futuro del portoghese era vincolato all’acquisto in prestito con obbligo di riscatto chiuso con l’Arsenal, allegato al 50% delle presenze totali stagionali. La Lazio, già nelle scorse settimane, aveva deciso di anticipare l’operazione, prevista per fine giugno. Come riporta Il Corriere dello Sport, la prossima settimana è previsto un contatto finale con i Gunners che può portare alla definizione del trasferimento. Infatti, a giugno ci sarà una finestra di mercato extra, dall’1 al 10, utile per le squadre che parteciperanno al mondiale per club (15 giugno-13 luglio). Anche la Lazio la possibilità di fare mercato in questo frangente e, avendo già riscattato Tavares, sarà nelle condizioni di ascoltare eventuali offerte e decidere cosa fare.

Continua nella prossima pagina