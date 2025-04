Lazio: per la sicurezza in difesa, Mandas e Pellegrini sono una certezza

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mandas e Pellegrini sono ormai indispensabili per Baroni: dopo il successo contro il Genoa, ora puntano a ottenere, per la Lazio, un posto in Europa.

Nella partita disputata mercoledì 23 aprile, Christos Mandas e Luca Pellegrini hanno sfoderato giocate degne di nota e del loro posto da titolari, acquisito in modo diverso: Mandas ha preso il posto di Provedel dopo un periodo in cui quest'ultimo non riusciva ad eccellere come prima; Pellegrini, invece, è subentrato dopo l'infortunio di Tavares.

Mandas e il posto da titolare

Nel momento in cui Baroni ha iniziato a notare delle incertezze da parte di Provedel, nel febbraio del 2025 aveva deciso di alternare quest'ultimo e Mandas: la vera svolta è arrivata il 6 aprile 2025, quando il portiere greco partì titolare contro l'Atalanta, riuscendo a tenere inviolata la propria porta.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, inoltre, Mandas ha ambizioni molto alte per questa Lazio, affermando che tutti i giocatori biancocelesti vogliono giocare in Champions.

Pellegrini e la rinascita

Dopo l'esclusione dalle liste per il campionato di Serie A e l'Europa League, Pellegrini sembrava vicino la fine della propria carriera con la sua squadra del cuore… ad un certo punto, però, reagendo, Pellegrini è stato inserito in lista a fine marzo. Così facendo, dopo essere partito titolare nel derby, Baroni lo ha proposto anche contro il Genoa, partita in cui ha fornito l'assist per il gol di Castellanos.