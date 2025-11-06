Europa League, i risultati | La Roma domina con Soulé e Pellegrini; il Bologna pareggia

Questa sera Roma e Bologna sono scese in campo per affrontare le proprie avversarie nei match valevoli la quarta giornata di Europa League. Le due squadre italiane hanno ottenuto risultati diversi: da una parte, la vittoria dei giallorossi; dall'altra, invece, il pareggio dei rossoblù.

Così facendo, entrambe le squadre possono ancora seguire il sogno di continuare il proprio cammino europeo.

Photo by Ian MacNicol/Getty Images via Onefootball

Rangers-Roma: le formazioni ufficiali e la partita

Rangers (3-4-2-1): Butland; Tavernier, Souttar, Djiga; Aarons, Barron, Raskin, Meghoma; Moore, Gassama; Youssef.

Roma (3-4-2-1): Svilar; Hermoso, Mancini, N'Dicka; Celik, Cristante, El Aynaoui, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Dovbyk.

La partita inizia in modo equilibrato, ma il vantaggio giallorosso arriva pochi minuti dopo: al 13', infatti, Soulé buca la porta. Gli scozzesi, però, non demordono e provano a trovare il pareggio, invano. E' proprio dopo poco più di venti minuti, che la squadra di Gasperini trova il raddoppio, grazie al destro di Pellegrini. Termina così il match dei giallorossi.