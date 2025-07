Continua la protesta dei tifosi della Lazio: striscione sotto Villa San Sebastiano

Poco più di una settimana fa 15.000 tifosi laziali sono scesi in piazza per manifestare contro la gestione societaria della Lazio di Claudio Lotito, se la conferenza stampa di mister Sarri con la presenza del patron poteva rappresentare un palliativo per smorzare i toni alla prova dei fatti non ha sortito questo risultato. Gli striscioni contro il presidente Lotito in giro per la Capitale si stanno moltiplicando con l'andare dei giorni.

Nuova protesta in mattinata

Striscione Libera la Lazio

Questa mattina alcuni tifosi biancocelesti hanno esposto uno striscione sotto Villa San Sebastiano, l'abitazione del patron biancoceleste, con scritto: “Libera la Lazio”. Tante le forme di protesta che si stanno rincorrendo in questo periodo e stamane è arrivata fin sotto la casa del presidente Lotito.

Lo striscione a Villa San Sebastiano