Gregucci: “Lazio tra quinto e sesto posto, Sarri si adatti”

Angelo Gregucci, ex difensore della Lazio ed ex vice di Mancini, ha commentato ai microfoni di Radiosei la situazione attuale del club biancoceleste. Secondo Gregucci, la squadra capitolina si colloca attualmente “tra il quinto e il sesto posto”, un giudizio dato “prima che il mercato entri nel vivo”. L’attenzione è rivolta a Maurizio Sarri, di cui Gregucci si dice curioso di scoprire le eventuali modifiche tattiche: “Vedremo se opterà per un 4-3-3 puro o se sperimenterà il 4-2-3-1. Ogni piazzamento sopra il quinto posto sarà un trionfo, altrimenti ci sarà da discutere”.

Sarri - Via onefootball (Photo by Paolo Bruno/Getty Images)



Su Sarri

Sul fronte economico, Gregucci non crede che Sarri sia all’oscuro delle difficoltà: “Condivide un’idea di progetto, anche se con meno liquidità. Il ritiro sarà fondamentale, e l’assenza dalle Coppe europee , come per il Milan, potrebbe essere un vantaggio”.



Tchaouna verso il Burnley, occhio ai rimpianti futuri

Sulla possibile cessione di Tchaouna al Burnley, l’ex tecnico mette in guardia: “È un Under 21 francese, potrebbe esaltarsi in Premier. Lo stesso rischio esiste per Dele-Bashiru: in Inghilterra la fisicità viene valorizzata. Sono operazioni da valutare con attenzione”.