La Lazio riporta a casa Romano Floriani Mussolini!

Romano Floriani Mussolini rientra alla S.S. Lazio dopo essere stato protagonista con la Juve Stabia nella stagione 2024/25. Il club campano aveva inizialmente esercitato il diritto di opzione previsto dagli accordi federali, ma la Lazio ha prontamente risposto attivando la contro opzione nei termini previsti.

Romano Floriani Mussolini

Una stagione da protagonista in Serie B

Il difensore classe 2003 ha disputato 33 partite in campionato, totalizzando 2.731 minuti giocati, con 1 gol e 3 assist. Ha inoltre preso parte a 3 gare dei playoff (249 minuti) e a un incontro di Coppa Italia Frecciarossa, dimostrando grande continuità e affidabilità in campo.

Il saluto della Juve Stabia

Con un comunicato ufficiale, la Juve Stabia ha voluto ringraziare Romano per la professionalità, l’impegno e l’attaccamento alla maglia mostrati durante l’intera stagione. Il club gialloblù si è detto orgoglioso del percorso compiuto dal difensore e gli ha augurato il meglio per il futuro. Per Floriani Mussolini si riaprono dunque le porte della Lazio, dove potrà continuare il suo percorso di crescita, mettendo a frutto l’esperienza maturata in Serie B.