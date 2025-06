Lazio, Pedullà: “Situazione delicata e mercato bloccato. Sarri non se lo aspettava…”

Siamo in periodo di pieno calciomercato, ma la Lazio appare indietro rispetto a tantissime altre squadre e, a parlare della situazione del nostro club, è stato proprio l’insider Alfredo Pedullà il quale ha descritto una situazione molto delicata a livello finanziario e che, addirittura, non si aspettava neanche mister Sarri, quando un mese fa, ha deciso di riprendere in mano la squadra.

Situazione molto delicata in casa Lazio. Non si tratta solo dell’indice di liquidità, è un problema triplo. È una situazione diversa rispetto a quanto trattato prospettato. C’è preoccupazione, Sarri non se lo aspettava. La Lazio non può fare mercato in entrata, la società ha detto che sta lavorando per risolvere, ma è una questione molto delicata e che va monitorata. Insomma, non solo l’indice di liquidità, ma anche l’indice di indebitamento e l’indice del costo del lavoro allargato. La domanda è: ma la Lazio potrà fare mercato? Soprattutto: per quanto tempo non lo potrà fare? Servirebbe che qualcuno desse una risposta approfondita e non superficiale. Una cosa possiamo aggiungere: Sarri non si aspettava una situazione del genere e vorrebbe delucidazioni. Un conto è dire “andiamo avanti con questo gruppo e se facciamo un’uscita importante troveremo un sostituto dello stesso spessore“; un altro paio di maniche è non capire se è davvero si potrà fare un’operazione, anche in prestito. Sarri ha comunque bisogno di due-tre entrate funzionali alla sua idea di calcio. Gli va bene pure puntare su un gruppo, comunque arrivato settimo in campionato, ma anche sul piano delle motivazioni non esiste il concetto “deve restare per forza“, serve una strategia più chiara. In queste ore sarà importante la chiarezza perché poi, quando la stagione parte, non sarà più possibile tornare indietro. Il club sostiene che sta lavorando per risolvere, quando lo dirà alla Lazio, di sicuro è una situazione che non aiuta e che non regala totale serenità a Sarri.