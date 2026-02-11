Coppa Italia | Bologna-Lazio, le probabili formazioni: Dele-Bashiru in pole

Una serata decisiva per entrambe le squadre che scenderanno in campo con l’obiettivo di staccare il pass per le semifinali. Per la Lazio la Coppa Italia rappresenta l’ultima strada per continuare a sognare un piazzamento europeo. Al momento non è affatto scontato che i biancocelesti riescano a scalare la classifica e superare le numerose concorrenti per un posto in Europa e, proprio per questo, l’obiettivo di questa sera è senza dubbio centrare la vittoria nella gara secca contro i rossoblù di Italiano.

A poche ore dal fischio d'inizio in programma questa sera alle ore 21:00 al Dall'Ara, di seguito le probabili formazioni di Bologna e Lazio redatte dal Corriere dello Sport.

La probabile formazione di Sarri

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Tavares; Taylor, Cataldi, Dele-Bashiru; Isaksen, Maldini, Cancellieri. Allenatore: Sarri.

Le probabili scelte del Bologna

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Miranda, Casale, Lucumi, Zortea; Pobega, Freuler; Cambiaghi, Odgaard, Orsolini; Castro. Allenatore: Italiano.