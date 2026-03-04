Musah in conferenza: "Con questo grande risultato abbiamo un'opportunità…"

Al termine della semifinale d'andata contro la Lazio, il calciatore bergamasco è intervenuto in conferenza stampa dalla pancia dell'Olimpico di Roma.

È bellissimo essere in tre competizioni, ogni partita la affrontiamo con entusiasmo. Abbiamo una grande opportunità a Bergamo con questo grande risultato e con i nostri tifosi.

Ho aspettato tutta la stagione per avere questa continuità, adesso che sta arrivando voglio dimostrare di essere un giocatore importante e continuare così crescendo di più e di più.