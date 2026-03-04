Conferenza, Sarri risponde a Lotito: "Maldini? L'allenatore sono io decido io. Su Noslin…"

Al termine dell'andata della semifinale di Coppa Italia, Lazio-Atalanta, il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri è intervenuto in conferenza stampa.

La conferenza stampa di Sarri

Sarri - Fraioli

Ci sono giocatori che hanno margini di crescita, poi vediamo se in questi ultimi mesi riescono a dare questa sensazione o meno.

Analisi della partita

Della partita a livello di prestazione uno deve uscire anche contento, abbiamo giocato alla pari con una squadra forte è l'unica italiana agli ottavi di Champions. Abbiamo sofferto i primi 10', a livello di prestazione esce contento. Questa partita ci dà la sensazione che la qualificazione ce la possiamo giocare. A Bergamo 2-1 o 2-2 sarebbe stata una lotta lo stesso. È chiaro che resta rammarico per il risultato, la colpa è che siamo arretrati istantaneamente di 30 metri una volta segnati i due gol. I centrocampisti in quella situazione non ci hanno aiutato si sono schiacciati verso la linea e abbiamo lasciato la palla dietro, è l'unica imputazione che si può fare ai ragazzi stasera. La qualità non è mancata, abbiamo giocato diversamente tra destra e sinistra penso ci abbia ripagato.

Situazione rinnovi

Dovresti chiedere alla società, non so se ci sono trattative in corso. Se la società prende una posizione come ha fatto a gennaio dipende da loro, hanno detto che facevano loro, vediamo.

Tifosi

Ti rimane il retropensiero perché nel secondo tempo hanno cominciato a infervorirsi se la squadra riusciva a trascinare 6900 tifosi mi immagino lo stadio pieno. Il retropensiero di dire “se eran tutti si poteva vincere” rimane. Io li ho sentiti all'esterno era già qualcosa. Noi ne abbiamo bisogno poi ho sempre detto che rispetto le decisioni.

Tavares

Nell'ultimo mese e mezzo è cambiato in allenamento e la partita di stasera è la conseguenza. Ha fatto una partita ordinata con ingressi offensivi molto logici. Ora non deve perdersi nuovamente.

Ha bloccato la cessione di Noslin

Il presidente ha detto che il mercato lo fa lui e poi sono io che blocco le cessioni? Non so niente di questa storia ma non è importante.

Le parole di Lotito su Maldini