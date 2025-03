Lazio: arriva la pausa Nations League ma non per tutta la rosa biancoceleste, ecco i partenti

Dopo la clamorosa sconfitta subita dalla rosa biancoceleste nel match contro il Bologna, partita terminata 5-0 a favore della squadra rossoblu, è arrivata finalmente la pausa per la Nations League, infatti, la Lazio scenderà nuovamente in campo il 31 marzo contro il Torino. La Nazionale darà il tempo ad alcuni calciatori di riposarsi, tuttavia, a causa delle convocazioni non tutti i membri del club di Baroni potranno riprendere fiato.

Koubek - LazioPress

Nations League: i membri della rosa biancoceleste convocati

Le ultime partite disputate dalla Lazio hanno mostrato la profonda stanchezza fisica e mentale della rosa biancoceleste, tuttavia, la pausa per le Nazionali non darà a tutti i calciatori il tempo necessario per riposarsi, infatti, molti membri della squadra di Baroni sono stati convocati per la Nations League ed oggi prenderanno l'aereo per raggiungere il proprio Paese. Boulaye Dia dovrà scendere in campo come titolare con il Senegal, mentre Adam Marusic è stato convocato dal Montenegro. I mediani Guendouzi e Rovella combatteranno per la Francia e per l'Italia, squadra nella quale è stato chiamato anche il capitano Mattia Zaccagni. Il terzino Nuno Tavares dovrà partire per il Portogallo mentre Isaksen raggiungerà la Danimarca. Sono stati convocati anche Christos Mandas e Oliver Provstgaard, i quali si uniranno alla Grecia e Danimarca Under-21.

Nella pagina seguente i biancocelesti non convocati